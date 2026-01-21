Razem przeciw bezdomności – długofalowe zaangażowanie Mars Polska i TOZ na rzecz zwierząt

W odpowiedzi na problem bezdomności zwierząt, Mars Polska wraz z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ) od lat regularnie podejmują działania na rzecz wsparcia odpowiedzialnej adopcji i poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych. Nową inicjatywą w 2025 roku był wyjątkowy Weekend Adopcji zorganizowany w październiku w kilku schroniskach w Polsce – w Celestynowie, we Wrocławiu, w Słupsku i Zabrzu. Wydarzenie odbyło się w ramach globalnej inicjatywy Mars Global Adoption Weekend i miało na celu zachęcenie lokalnych społeczności do przyjęcia pod swój dach czworonogów potrzebujących domu. Nowi opiekunowie psów i kotów otrzymywali od Mars Polska oraz TOZ wsparcie startowe w postaci zapasu karmy na pierwsze miesiące wspólnego życia oraz możliwość miesięcznych konsultacji z behawiorystą, co ułatwiało adaptację pupila w nowym środowisku. W efekcie kampanii aż 60 zwierząt znalazło nowe domy, a porady behawiorystów przyjęte zostały z dużym entuzjazmem i wdzięcznością, szczególnie w przypadku zwierząt wymagających dodatkowej uwagi i wsparcia w budowaniu relacji z opiekunami. Ta akcja nie tylko zwiększyła liczbę udanych adopcji, ale również przyczyniła się do promowania odpowiedzialnego podejścia do życia z adoptowanym zwierzęciem.

Reklama

Istotnym elementem działań było także wsparcie materialne – w 2025 roku Mars Polska przekazał organizacjom zajmującym się opieką nad zwierzętami ponad 290 ton karmy. Równolegle, Mars Volunteer Program umożliwił pracownikom zaangażowanie się w pomoc bezpośrednią – firma oferuje płatne godziny, które można przeznaczyć na wolontariat m.in. w lokalnych schroniskach. W 2025 roku 80 pracowników poświęciło prawie 400 godzin na pomoc w schroniskach w całej Polsce – wyprowadzając psy, wspierając prace porządkowe i pomagając tam, gdzie było to najbardziej potrzebne. Każdy może dołączyć do podobnych akcji, a Mars zachęca inne firmy do wdrażania analogicznych programów, by wspólnie tworzyć lepszą rzeczywistość dla zwierząt.

Edukacja w szkołach i przedszkolach – odpowiedzialna adopcja jako wartość społeczna

Jednym z filarów współpracy Mars Polska i TOZ w 2025 roku była także kontynuacja szeroko zakrojonych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach. Program ten ma na celu promowanie świadomej i odpowiedzialnej adopcji psów i kotów oraz budowanie empatii i troski o zwierzęta od najmłodszych lat. W ramach inicjatywy przygotowano i przekazano tysiące kolorowanek oraz materiałów edukacyjnych do kilkuset szkół i przedszkoli w całej Polsce. Dzięki tym materiałom dzieci mogły w przystępny sposób poznać zasady właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, uczyły się empatii, szacunku do zwierząt oraz tego, czym jest odpowiedzialna adopcja. Ta długofalowa współpraca z TOZ podkreśla zaangażowanie Mars w budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt wśród najmłodszych.

– Misją Mars Polska jest tworzenie lepszego świata dla zwierząt. Jak co roku wszystkie akcje i programy, które realizowaliśmy, były ukierunkowane na realną poprawę jakości życia zwierząt. Wynika to z głębokiego przekonania, że każde zwierzę zasługuje na kochający dom oraz odpowiedzialnego opiekuna. Wierzymy, że prawdziwa zmiana rodzi się ze współpracy, empatii i codziennych, konsekwentnych działań, dlatego od lat systematycznie budujemy w Polsce ekosystem opieki nad zwierzętami, podkreślając odpowiedzialność i przypominając, że dobrostan zwierząt zaczyna się od odpowiedzialnego człowieka – podkreśla Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Reklama

Ogólnopolski program dogoterapii – ponad 40 700 beneficjentów

Mars od lat wspiera także badania nad dobroczynnym wpływem więzi między człowiek a zwierzętami. W 2017 roku postawił także na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i razem z Fundacją Dr Clown uruchomił ogólnopolski program dogoterapii dla dzieci i młodzieży w szpitalach. Program terapii wspomaganej obecnością psa to wyjątkowa inicjatywa, która realnie zmienia życie i sposób myślenia o obecności zwierząt w przestrzeni publicznej, w tym w szpitalach. Program nie tylko odpowiada na konkretne potrzeby społeczne, lecz także wyznacza nowe standardy w obszarze działań systemowych i odpowiedzialności społecznej. Od ośmiu lat w szpitalach dziecięcych w całej Polsce, a od 2021 roku również w Domach Pomocy Społecznej, certyfikowani terapeuci wraz z wyszkolonymi psami regularnie niosą wsparcie małym pacjentom w szpitalach i seniorom. Siła niezwykłej więzi między człowiekiem a psem przełożyła się już na realną pomoc dla ponad 40 700 osób, czyniąc ten program jednym z najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych projektów dogoterapeutycznych w kraju, który jest realizowany we współpracy organizacji pozarządowej i biznesu. Tylko w 2025 roku z terapeutycznej mocy merdającego ogona skorzystało 9 955 małych pacjentów w 29 szpitalach dziecięcych i 474 seniorów w 13 Domach Pomocy Społecznej. Co ważne, dogoterapia w DPS-ach odbywa się cyklicznie – seniorzy biorą udział w zajęciach dwa razy w każdym miesiącu, co pozwala budować prawdziwą więź, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i przynosić trwałe, głębokie efekty. Ta wielopłaszczyznowa inicjatywa nie tylko potwierdza, że relacja z psem pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi, ale jednocześnie realizuje misję Mars w pokazywaniu pozytywnego wpływu społecznego zwierząt domowych na ludzi.

Podsumowanie działań na rzecz zwierząt w 2025 roku

Działania Mars w 2025 roku koncentrowały się wokół walki z bezdomnością zwierząt, edukacji społecznej, terapii wspieranej przez obecność psa oraz bezpośredniego wsparcia instytucji i społeczności lokalnych. Każda z tych inicjatyw wpisuje się w misję firmy – budowania świata, w którym zwierzęta mają szansę na życie pełne miłości, bezpieczeństwa i godnej opieki, a ludzie uczą się empatii oraz odpowiedzialności wobec zwierząt, które są ich towarzyszami na co dzień.

Więcej informacji na stronie www.mars.pl

Źródło informacji: MARS Polska