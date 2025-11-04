Black Friday, Black Week, Cyber Monday - wielkie święto konsumpcjonizmu przed Bożym Narodzeniem

Black Friday, czyli w wolnym tłumaczeniu "Czarny Piątek", to dzień, w którym wiele sklepów oferuje po prostu duże i atrakcyjne wyprzedaże. Przecenione bywają niemal wszystkie produkty, które dostępne są w sklepach stacjonarnych czy na półkach sklepowych. Jest to też dzień, który rozpoczyna sezon przedświątecznych zakupów.

Z czasem rozwinięto ten pomysł o Black Week, czy "Czarny Tydzień", kiedy to okres promocji został znacząco wydłużony o cały tydzień. Często łączy się on także z tzw. Cyber Monday, czyli dniem, w którym największe promocje oferują wszelkiego rodzaju sklepy internetowe.

Cały ten okres jest więc świetną okazją dla wielu przedsiębiorstw, aby zmaksymalizować swoje obroty przed samym końcem roku. Oczywiście zyskują na tym klienci, którzy rzeczywiście są w stanie kupować wiele rzeczy po niższych cenach. Mechanizm ten w zasadzie sam się napędza, generując zyski i zachęcając do większego konsumpcjonizmu.

Trend ten swoją genezę ma USA, jednak z czasem jego popularność zaczęła rozlewać się na cały świat. Zjawisko to dotarło także do Polski, gdzie od kilku lat wiele sklepów, platform i usług także zachęca do zakupów na stosunkowo długi przed świętami Bożego Narodzenia.

Okazje na Black Friday i Black Week nie zawsze są uczciwie

Tam, gdzie wielu sprzedawców upatruje zwiększenia zysków ze względu Black Week i Black Friday, znajdują się też tacy sprzedawcy, którzy chcą z tego "święta" wycisnąć" maksimum. Przez wiele lat dało się bowiem zauważyć, że tuż przed Czarnym Piątkiem i Czarnym Tygodniem sklepy podnosiły ceny swoich produktów, aby potem od zawyżonej ceny oferować "atrakcyjne promocje". Często w ten właśnie sposób sklepy zarabiały ogromne sumy, a ludzie łapali się rzekome wielkie rabaty.

Do tego wszystkiego dochodzi szereg standardowych zabiegów, które mają sprawić, że ludzie faktycznie będą ulegać presji zakupowego szału. Stosunkowo duża grupa osób może być podatna na grupowe sugestie i bombardujące ich zewsząd reklamy, zachęcające do wydawania pieniędzy.

Wreszcie warto też wspomnieć o innej zagrywce, którą chętnie stosuje wielu sprzedawców - wzbudzanie poczucia starty. Wiele ofert na Black Friday i Black Weeks dodatkowo ograniczona jest przez "mały asortyment", sprawiając, że wielu ludzi czuje się pozbawiona czasu na podjęcie decyzji, natychmiastowo decydując się na zakupy. Jest to metoda dość stara, jednak ciągle skuteczna ze względu na mechanizm, który wykorzystuje.

Nie można też zapomnieć, że Black Friday to także okres wielkich polowań ze strony oszustów. Oni także chętnie korzystają z ogólnego zakupowego szału i często starają się wprowadzać ludzi w błąd, oferując spektakularne promocje i wyprzedaże, których nie ma, a które mają na celu jedynie pozbawienie nas naszych pieniędzy.

Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju akcjach phishingowych, które intensyfikują się praktycznie każdego roku w okolicach połowy listopada. Niestety, ich natężenie z roku na rok wydaje się większe, co tylko pokazuje, że nadal są ludzie, którzy dają się na takie fałszywe reklamy po prostu nabrać.

Black Week i Black Friday - jak nie dać się nabrać i kupować rozsądnie

Wobec tak wielu pułapek i niebezpieczeństw przy okazji Black Friady, warto zastanowić się, jak skutecznie radzić sobie z tego rodzaju pokusami. Odpowiednie przygotowanie może bowiem okazać się dla nas zbawienne i sprawić, że w tym i przyszłych latach unikniemy nieprzyjemnych sytuacji i nie zostaniemy ze świadomością, że ktoś skorzystał na naszej niewiedzy.

Przede wszystkim, zanim jeszcze przystąpimy do zakupowego szaleństwa, warto zastanowić się - czego tak naprawdę potrzebujemy i sporządzić sobie listę zakupów. Wówczas zmniejsza się szansa, na to, że zdecydujemy się na zakupy rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Jeśli mamy konkretną liczbę prezentów, które chcemy kupić sobie i swoim bliskim i połączymy to ze wcześniej narzuconym budżetem, którego nie możemy przekraczać, to drastycznie zmniejszamy ryzyko wpadnięcia w zakupowy szał.

Jeśli chcemy mieć pewność, że oferta, która została nam przygotowana na Black Firday faktycznie jest tak dobra, jak jest reklamowana, to warto mieć na uwadzę dwie rzeczy: najniższą cenę z ostatnich 30 dni oraz historię cenową danego produktu. Pierwsza informacja, dzięki dyrektywie Omnibus, jest stosunkowo łatwa do znalezienia, druga wymaga korzystania z porównywarek cen (np. Ceneo) lub wtyczek do przeglądarki (np. Net-Pocket).

Dzięki temu jesteśmy w stanie zyskać kontekst poszerzony o historię cenową danego produktu oraz jego wyceny w innych sklepach. Dzięki temu trudniej nam ulec sugestiom jednego sklepu, że ich cena jest najlepsza i nie warto szukać dalej. Często różnice w cenie mogą sięgać kilkunastu procent, co przy produktach takich, jak telewizory, sprzęty domowe może oznaczać nawet kilkaset złotych.

Przede wszystkim jednak, jeśli decydujemy się na zakupy przez internet, pamiętać o jednym - bezpieczeństwie naszych danych. Absolutną podstawą jest dokładne sprawdzenie, czy zakupów dokonujemy na prawdziwej stronie internetowej. Oszuści bowiem nie śpią i często bardzo proste metody sprawiają, że jesteśmy w stanie paść ofiarą oszustwa. W końcu identyczny design strony, ta sama funkcjonalność oraz adres URL, który na pierwszy rzut oka jest taki sam, mogą skutecznie uśpić naszą czujność.

Dlatego też lepiej jest nie kupować produktów z elektromarketów poprzez linki, które widzimy w social mediach, a lepiej jest po prostu ręcznie wyszukać je na stronie sklepu, na którą wejdziemy z tzw. palca (po własnoręcznym wpisaniu adresu sklepu). Warto także uważać na bramki płatności i to niezależnie od metody; nawet jeśli korzystamy z BLIK-a, to nasze dane na tym nie ucierpią, ale pieniądze i tak mogą trafić do oszustów.

Odpowiednia profilaktyka, przygotowanie, doza rozsądku sprawią, że zakupy z okazji Black Week, Black Friday lub Cyber Monday faktycznie mogą się nam opłacać. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach, którymi warto kierować się na co dzień i nie ulegać sztuczkom marketingowym, które żerują na naszej naiwności, niewiedzy i braku zdecydowania.