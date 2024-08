Letnie szaleństwo, zimowe czary

Zasady promocji są niezwykle proste! Należy dodać do koszyka minimum cztery bilety na sezon letni oraz tyle samo biletów na sezon Winter Kingdom. Promocja naliczy się automatycznie. Letnie bilety będą ważne od momentu zakupu, aż do 2 lutego 2025 roku, a bilety zimowe na Winter Kingdom będzie można wykorzystać między 30 listopada 2024 roku a 2 lutego 2025 roku.

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji odwiedzić Energylandii zimą, teraz jest najlepszy moment, by to zmienić! Winter Kingdom to magiczna odsłona Parku, który staje się prawdziwym zimowym królestwem. Ogród Świateł rozświetlony 5 milionami lampek tworzy niezapomniany widok, który zachwyci każdego. Z kolei pięć stref zabawy pełnych świątecznych atrakcji to gwarancja niezapomnianych przeżyć dla całej rodziny.

Wśród zimowych atrakcji znajdziemy m.in. lodowisko z darmową wypożyczalnią łyżew, zjeżdżanie na snowtubingu czy degustację ciepłych potraw na świątecznym jarmarku. Nie zabraknie też Mikołaja, z którym najmłodsi będą mogli porozmawiać, a najbardziej grzeczni otrzymają nawet prezenty! Jeśli lubisz brać udział w warsztatach, z pewnością ucieszy Cię możliwość przyozdobienia świątecznych pierników. Co ważne, rollercoastery działają również w zimie, a część Gości uważa, że wtedy przynoszą najwięcej frajdy. Dodatkowo, Energylandia zimą oferuje specjalne pokazy i świąteczną paradę, które wprowadzą Gości w magiczny nastrój. Po dniu pełnym wrażeń, możesz ogrzać się przy paleniskach i ogniskach rozstawionych w różnych miejscach Parku.

Nie przegap wyjątkowej okazji!

Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji do odkrycia Energylandii w dwóch magicznych odsłonach – latem pełnym słońca i zabawy także w strefie wodnej, jak i zimą, gdy Park zamienia się w magiczne królestwo świateł. Promocja pozwala na długie planowanie i elastyczność w wyborze terminu wizyty. Nie czekaj – zakup bilety już dziś i przygotuj się na podwójną dawkę emocji!