Akita to duży, dobrze zbudowany pies. Charakteryzuje się szeroką, zaokrągloną głową, małymi, spiczastymi uszami i długimi nogami. Na jego czole można zauważyć wyraźną bruzdę. Cechą charakterystyczną jest gruby i długi ogon, który zazwyczaj mocno zawija się nad grzbietem. Co do umaszczenia, pieski tej rasy można spotkać w kilku wariantach: rudopłowym, sezamowym (rudopłowy włos z czarnymi końcówkami) oraz białym. Jednak najbardziej charakterystycznym wyglądem wyróżniają się akity pręgowane.

Jaki jest akita inu?

Akita to pies o spokojnym charakterze, który ceni sobie kontakt z człowiekiem. Przywiązuje się do opiekuna, ale nie domaga się pieszczot zbyt często i ale jest powściągliwy w okazywaniu uczuć. Wymaga jednak dużo uwagi i aktywności w ciągu dnia. Posiada silny instynkt terytorialny, dzięki czemu dobrze sprawdza się jako stróż.Akita jest inteligentnym zwierzęciem, ale może być również uparty i niezależny, więc potrzebuje cierpliwego i konsekwentnego opiekuna, który poświęci odpowiednio dużo czasu na szkolenie. To z kolei powinno zaczynać się już od szczenięcia, a najlepiej z pomocą doświadczonego trenera.

Akita uczy się chętnie i lubi różnorodne, ale krótkie ćwiczenia. Warto dodać, że niektóre akity znajdują zatrudnienie w służbach takich jak policja, wojsko czy ratownictwo. Psy tej rasy potrzebują eksplorować nowe miejsca, nawiązywać kontakty z ludźmi i innymi psami. Izolacja akity na podwórku, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, może skutkować wyjątkowo agresywnym zachowaniem wobec obcych ludzi i psów. Warto dodać, że średnia długość życia akity wynosi od 12 do 14 lat.

Dla kogo akita inu?

Przedstawiciel tej rasy nie jest zwykle zalecany dla dzieci, jednak może dobrze się z nimi dogadywać, jeśli zostanie odpowiednio wychowany. Ze względu na swoją siłę i rozmiary, wymaga szczególnego nadzoru w kontakcie z małymi dziećmi. Trzeba też pamiętać, że pies ten wobec obcych pociech może być mało wyrozumiały. Dla kogo więc będzie to idealny przyjaciel? Dla prawdziwego miłośnika, który doceni jego niezależność i jednocześnie będzie w stanie odpowiednio go wyszkolić. Właściciel akity powinien posiadać doświadczenie w wychowaniu psów, być konsekwentny, odpowiedzialny i nie oczekiwać bezwzględnego posłuszeństwa. Warto zaznaczyć, że akita lepiej odnajdzie się w domu z dużym ogrodem na przedmieściach, niż w głośnym centrum miasta.

Jak dbać o akita inu?

Akita nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Linieje obficie dwa razy w roku - wiosną i jesienią. W tym okresie zaleca się codzienne czesanie psa.Akitę kąpie się tylko w razie potrzeby, na przykład gdy mocno się zabrudzi podczas spaceru. W takim przypadku należy użyć specjalnego, niezmiękczającego szamponu przeznaczonego dla psów o twardych sierściach. Poza podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi, takimi jak codzienne mycie zębów, regularne czyszczenie uszu i przycinanie pazurów (jeśli pies sam ich nie ściera), należy szczególnie zadbać o oczy akity, ponieważ są one wyjątkowo wrażliwe.

Ile kosztuje akita inu?

Za takiego psa trzeba zapłacić od około 2500 do 3500 złotych, przy czym osobniki o najbardziej oryginalnym umaszczeniu mogą kosztować nawet 5000 złotych. Choć cena psa bez rodowodu może być niższa, to warto zauważyć, że w przypadku zwierząt pochodzących z niezarejestrowanych hodowli w Związku Kynologicznym w Polsce, trudno jest określić, na ile będą one odpowiadać standardowi rasy.